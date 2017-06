Octopus van 40 meter landt bovenop oma met kleinkind in Renesse

Greet Visser uit Schoonloo (Drenthe) was vorige week op vakantie in Ouwerkerk. Ze besloot met haar man en kleinkinderen naar het jaarlijkse Vliegerfestival te gaan op het strand van Renesse.

"Tegen het einde, rond 15.00 uur, raakte een grote octopus-vlieger los. Hij kwam recht op ons af. Mijn man, kleinzoon (7) en ik werden er onder bedekt", zegt Greet. Ze verloor haar evenwicht, verzwikte haar enkel en moest vanonder de immense vlieger kruipen. "Het zand zat in mijn oren, neus, overal. Het duurde wel een paar minuten voor we er onderuit kwamen."

Het was een gevaarlijke situatie, volgens Visser, vooral omdat de octopus één van de dranghekken tientallen meters meesleurde. "Het hek lag enkele meters van ons vandaan. Het zat verstrikt in de vlieger zelf. Als het één van de kinderen had geraakt had het veel erger kunnen aflopen."

Ze baalt vooral van de nonchalance van de organisatie. "Er werd totaal niet omgekeken naar mensen die geraakt werden door de vlieger. Wel liepen er veel mensen naar de vlieger zelf om hem in bedwang te krijgen." Het stoort haar dat ze nergens haar verhaal kwijt kon of hulp kreeg.

Organisator Rob Rameau is zich van geen kwaad bewust. "Er was één Duitse vrouw die een bult had. Die hebben we vier keer hulp aangeboden, maar ze hoefde geen zorg. We hebben verder iedereen die daar zat aangesproken en hoefden niemand hulp te verlenen. We stonden zeker met vijftien mensen paraat."