Naakte man loopt schreeuwend langs huizen in Sluiskil

Forse brand in bedrijfspand in Zierikzee

11:51 ZIERIKZEE - In metaalbedrijf Precisiewerk Zierikzee (PWZ) aan de Julianastraat in Zierikzee heeft dinsdagavond een grote uitslaande brand gewoed. Er was flinke rookontwikkeling. De rook was zichtbaar vanaf Middelburg, Goes, Groede en Kerkwerve. Er raakten geen mensen gewond.