Meer gastreinen in Zeeland: 'Als er wat gebeurt, zitten we als ratten in de val'

Voor spoortrajecten waar gevaarlijk vervoer is toegestaan gelden 'risicoplafonds', met onder meer het aantal tankwagons dat per jaar is toegestaan. Op het traject Sloehaven-Roosendaal zijn dat er 10.300 per jaar. Er wordt nu bekeken of de norm moet worden verhoogd. Meer transport betekent meer risico’s, zegt burgemeester René Verhulst van Goes. Daarom vindt hij het van groot belang om te weten wat het voor gemeenten aan het spoor gaat betekenen als de normen worden verhoogd. Het lastige is volgens Verhulst dat het spoor dwars door de gemeente loopt, maar dat die zelfs nauwelijks iets te zeggen heeft over het vervoer van gevaarlijke stoffen. ,,Het is niet de gemeente die daar vergunningen voor verleent. Dat is rijksregelgeving. Maar gemeenten langs het spoor krijgen wel de risico's.''