Meer bruinvissen in de Oosterschelde

Provincie: Vrouw kroop onder gesloten slagboom Sloebrug Vlissingen

14:51 VLISSINGEN - De vrouw die zondagmiddag op de Sloebrug stond terwijl die openging is zelf onder de gesloten slagboom gekropen. Dit zegt de provincie na de beelden van incident te hebben bekeken. Omdat de betrokken brugwachter dit op de bewakingsmonitor had moeten zien is hij gedurende het onderzoek op non-actief gesteld.