Margreet de Haan uit Vlissingen wint titel beste boekverkoper van Nederland

De Vlissingse kreeg de felbegeerde Albert Hogeveen-bokaal uit handen van juryvoorzitter en schrijver Thomas Verbogt. Ze was daarvoor in Amsterdam met vier andere genomineerden, die waren overgebleven uit dertig kandidaten.

De Haan (49) werkte lang in de boekwinkel van de Hogeschool Zeeland, maar nam bijna twee jaar geleden boekhandel 't Spui over met haar zus en zwager. Ze verkoopt niet alleen boeken, ze organiseert er hele evenementen rondom en weet zo veel mensen te verleiden naar de Oude Markt in Vlissingen. Dat was voor de jury ook reden om Margreet de Haan de prijs te gunnen. ,,Haar persoonlijkheid zorgt ervoor dat ondernemerszin wordt gecombineerd met een warme band met klanten én Vlissingen," zo staat te lezen in het juryrapport.