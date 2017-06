Leerlingen groep 8 geschorst na incident met kleuters op school in Zierikzee

Wat zich twee weken geleden precies op het schoolplein van de christelijke Jenaplanschool heeft afgespeeld, wil noch de politie noch de schooldirectie zeggen. ,,Het belang van met name de kleine kinderen weegt voor ons zo zwaar, dat we niet inhoudelijk op de zaak ingaan", zegt Mireille Aalders namens de politie, die in de zaak bemiddelt. ,,Er is contact met zowel de ouders van de kinderen van 12 als de ouders van de kinderen van 5."

Behalve de politie heeft de schooldirectie er ook de GGD en de Raad voor de Kinderbescherming bij gehaald. Alle ouders van de school zijn via een brief op de hoogte gesteld van de maatregelen. Toch zegt Aalders dat de zaak 'niet groter moet worden gemaakt dan die is'.