Keetie Ride in Sint-Maartensdijk gemiste kans voor toerclubs

videoSINT-MAARTENSDIJK - Waar andere toerclubs in Zeeland de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse omarmen, moet organisator SportZeeland het in Sint-Maartensdijk zonder doen. Volgens projectleider Patrick Vader een gemiste kans. "Dit is de manier om jezelf op de kaart te zetten."

De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse of ZWW6D is een nieuw wielerevenement. In feite gaat het om een nadere uitwerking van de 'Routes van de Wind', die in 2015 zijn uitgezet. Eerder zijn de Jo de Roo de Jan Raas route verreden. Zaterdag stond de derde etappe op het programma, de Keetie van Oosten-Hage route over Tholen en Sint Philipsland. Veel wielerliefhebbers leverde het niet op. Wel prominenten uit de tijd van Hage. Zoals wereldkampioene Tineke Fopma en Jo de Roo.

Startschot

Nadat wethouder Frank Hommel op de Markt in Sint-Maartensdijk het startschot had gegeven, ging de groep van start. De route voerde zowel door de Thoolse polders, als buitendijks langs de Oosterschelde. Voor Keetie de derde keer dat ze haar eigen route reed. In de jaren zestig en zeventig behoorde Van Oosten-Hage zowel op de weg als baan tot de top. Tweemaal werd ze wereldkampioen op de weg, in 1968 en 1976. Nog altijd zit ze gemiddeld twee keer in de week op de fiets. De belangstelling zoekt ze niet op. Met uitzondering van zaterdag.

Op de Provincialeweg tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse passeerden de groep het ouderlijkhuis van de Hages, hoeve Reijgersburgh. Tineke Fopma bewaart daar goede herinneringen aan. Daar vertrok ze met Keetie en zus Bella Hage regelmatig voor een trainingsrondje over Tholen. Niet binnendoor, zoals zaterdag, maar veelal langs de Provincialeweg. Gemiddeld zo'n veertig tot vijftig kilometer. De twee dames koersten samen. Fopma werd in 1975 wereldkampioen.

Bijpraten

Op de Krabbenkreekdam richting Sint Philipsland pakte Keetie met wethouder Frank Hommel de koppositie. "Hier kwamen we vroeger nooit", zegt Keetie bij restaurant 't Veerhuis waar de groep een tussenstop maakt. "In onze tijd had je die dammen nog niet." Onderweg is volop bijgepraat tussen de oud-renners, die elkaar al jaren kennen.

Bij terugkomst in Sint-Maartensdijk vermaakte de jeugd zich op een BMX-parcours. Daar deed een handje vol jongens en meisjes aan mee. "Jammer van de ietwat teleurstellende belangstelling", zegt Patrick Vader van SportZeeland. "Hopelijk hebben we een basis gelegd voor volgend jaar." De vierde etappe is zaterdag in Oostkapelle.