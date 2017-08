Kapitein gestrand schip werkte pas mee nadat hij onder druk werd gezet

BATH - De kapitein van de in Bath gestrande CSCL Jupiter werkte pas mee met de hulpdiensten nadat hij onder druk is gezet door de autoriteiten.

De kapitein gaf lange tijd geen toestemming voor het lostrekken van het schip. Volgens woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat is er, toen de nood hoog werd, een zogenoemde verkeersaanwijzing gegeven door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. "Als er twijfel over bestaat dat er gehoor wordt gegeven aan die verkeersaanwijzing, kan er door de scheepvaartpolitie proces-verbaal worden opgemaakt. Of dat ook hier gedaan is, weet ik niet. Maar toen de deadline met hoogwater naderde, is de aanwijzing gegeven. Omwille van de veiligheid is gezegd: We willen nu dat je weg gaat. De kapitein heeft toen gezegd: Oké, dan volg ik dat op."

De Feijter vindt niet dat de kapitein onder druk gezet is. "Zo zou ik het niet willen noemen. Hij kreeg een verkeersaanwijzing. Natuurlijk is er tijdsdruk, maar zo'n aanwijzing zie ik als een feitelijke procedure." Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat worden er in dergelijke situaties niet vaak verkeersaanwijzingen gegeven. "Het is hoogst ongebruikelijk", zegt hij.

Het schip voer 14 augustus van Antwerpen naar Hamburg en liep rond 08.30 uur vast bij Bath door problemen met het roer. Ook zou een hulpgenerator onvoldoende stroom hebben geleverd. De 366 meter lange containerreus schoof in de bocht daardoor zo tegen de dijk aan. Een eerste poging om het schip vlot te trekken, mislukte. Daarop moest gewacht worden op hoogwater, om 20.50 uur. Het overige scheepvaartverkeer ondervond flinke hinder door het gestrande schip.

De Gazet van Antwerpen meldt dat de kapitein zo veel mogelijk probeerde op eigen kracht los te komen. Ook zou hij de hele tijd met zijn bazen hebben overlegd. Steeds als gevraagd werd om zijn toestemming om te beginnen met de bergingsoperatie, zou de kapitein gezegd hebben: "Geef me nog vijf minuutjes." Ook zou de kapitein rond 18.00 uur hebben laten weten dat er misschien eerst nog een expert uit Londen zou moeten worden overgevlogen. "Of het zo gegaan is, weet ik niet", zegt De Feijter die het woord voert namens alle partijen die samenwerken in de Gemeenschap Nautische Autoriteit.