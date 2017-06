Kamperen in Zeeland: daar kan niets aan tippen

Kamperen op de Veluwe of in de Achterhoek? Jeroen van Leeuwen trekt een vies gezicht. ,,Nee, wij willen naar de kust!” Samen met zijn vrouw Sandra heeft de Dordtenaar zijn tent opgezet op camping Janse in Zoutelande. Ze hebben er voor tien dagen hun thuis van gemaakt: tapijtje voor de voortent, een buitenkeuken, hangmat en twee schemerlampjes om bij te lezen.

,,We zouden nooit een hotel nemen”, zegt Sandra. ,,We houden van het buitenleven. We genieten ervan om te barbecueën en om ons eigen ding te doen.” Het stel kiest voor Zoutelande, omdat Jeroen er al van jongs af aan komt. Ze hebben ook wel eens op Texel gekampeerd, maar Zeeland wint het. ,,We houden van de wind en van de golven.”

Anja en Andreas Blobel komen al vijftien jaar in Zoutelande, altijd bij camping Janse. ,,De mensen zijn zo gastvrij. We voelen ons hier prettig”, zegt Anja. Het stel heeft hun camper dit jaar al voor de tweede keer op het terrein neergezet, en in september staat weer een bezoek gepland. ,,Bij ons is er veel industrie en hectiek. Dat heb je in Zeeland niet”, vult Andreas aan. ,,We zijn ook wel eens in de buurt van Den Haag geweest, maar die omgeving vonden we niks. Je hebt er niet zulke mooie duinen als in Zeeland.”