Jager redt reebokje uit zwembad

BURGH-HAAMSTEDE - Een reebok heeft maandagmiddag angstige uren beleefd in een zwembad in Burgh-Haamstede. En als de makelaar van de te koop staande bungalow er niet toevallig een bezichtiging had, was het beestje er waarschijnlijk niet levend uit gekomen.

Kees Legemaate van Hanse+Hanse makelaardij zwaaide maandagmiddag net de tuindeuren open om de tuin van het huis te laten zien, toen hij herrie hoorde in het halflege, schuin aflopende zwembad. ,,Het was een hoop geplons en toen zagen we dat hert. Het rende heen en weer. Ik heb mijn klanten maar even gevraagd later terug te komen, om het hert niet nog meer overstuur te maken, en een bekende jager gebeld."

De jager, die vanwege zijn werk niet met naam in de krant wil, was er binnen een kwartier. Hij trok zijn waadpak aan en sprong in het zwembad. ,,Ik zag een reebok van een jaar of vier met wat schaafwonden aan zijn poten. Ik trok een jas over zijn kop en heb hem omhoog getild. Nadat ik hem over het tuinhek zette, rende hij direct de wijk in."

Gestrest

Herten zitten vaak ergens in vast, vertelt de jager. ,,Meestal in afrasteringen of prikkeldraad, maar ik heb ze ook al vaker uit zwembaden getild. Dat krijg je als die dieren in de wijk worden geboren, zoals dat in Haamstede regelmatig gebeurt. Als ik ze aantref met gebroken poten, schiet ik meestal een kogel door hun kop. Dan is er toch niks meer aan te doen. Ook bij dit beestje is het maar afwachten of die het redt. Reeën zijn zo gestrest. Ze blijven er vaak in hangen."