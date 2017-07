Jachtenbouwer Frans Maas (79) overleden na kapseizen jacht bij Oostende

Frans Maas zat op het zeiljacht met zijn kleinzoon en nog vier bemanningsleden, waarvan het merendeel Zeeuw is. De zes deden met hun zeiljacht 'Capella' mee aan zeilwedstrijd 'The Light Vessel Race'.



Het jacht kapseisde rond 8.30 uur bij Oostende. Pas startte de kustwacht pas met zoeken, omdat er geen noodsignaal was uitgezonden. Volgens bronnen is Frans Maas één van de slachtoffers. Zijn familie uit Breskens is inmiddels per helikopter naar het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge gebracht.



Een baggerschip in de buurt wist drie drenkelingen te redden, onder wie de kleinzoon van Frans Maas. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen was onderkoeld.