Houten balk van 200 kilo valt op borstkas van man in Terhofstede

Waarom kon het zeildrama bij Oostende gebeuren?

2 juli OOSTENDE - Hoe kon het jacht Capella tijdens een zeilrace voor de kust van Oostende zaterdagmorgen kapseizen en kreeg de organisatie, de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, dat pas zes uur later in de gaten? Met twee doden, één vermiste en drie gewonden als triest gevolg. Het wekt verbazing in de zeilwereld.