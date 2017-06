Heteluchtballon landt in woonwijk Vlissingen

2500 fietsers bij eerste Ride for the Roses Zeeuws-Vlaan­de­ren

11:04 TERNEUZEN - De eerste editie van de Delta Ride for the Roses Zeeuws-Vlaanderen is van start. Zo’n 2500 deelnemers vertrokken zondagochtend vanaf de Markt in Terneuzen. Ze fietsen routes van 120, 80, 50 en 25 kilometer.