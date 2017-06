Gestoken door de Japanse kruiskwal: 'Een harde steek en heel veel pijn'

Kruiskwallen komen al jaren voor in het Veerse Meer, maar dit jaar zijn het er meer dan andere jaren. Hoeveel meer, is onduidelijk. Vermoedelijk kon het beestje zich flink vermenigvuldigen door het warme weer van de afgelopen weken. ,,De kruiskwal gedijt goed in stilstaand en ondiep water. Je ziet ze ook op plaatsen met veel waterplanten en tussen het zeewier”, zegt Suzanne van Beek van Rijkswaterstaat.



Op officiële zwemlocaties in het Veerse Meer is de Japanse kruiskwal niet gezien, ook niet in de haven van watersportbedrijf Kanoa. Daar kunnen mensen dus onbezorgd het water in duiken. Van Beek benadrukt: ,,Maar let wel op: op plaatsen met veel zeewier kan de kruiskwal zitten.”



Op zwemwater.nl is een lijst te vinden van schone en veilige zwemlocaties in Zeeland.