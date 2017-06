Fan uit Zierikzee 'vindt' als eerste nieuwe Feyenoord-shirt

Raad akkoord met verhoging toe­ris­ten­be­las­ting Sluis

13:20 SLUIS - De gemeenteraad in Sluis is zonder enige discussie akkoord met verhoging van de toeristenbelasting. In huisjes en hotels stijgt die met vijftien cent naar 1,35 euro, op campings met vijf cent naar 1,20 euro per persoon per nacht.