Eis: drie jaar cel voor incest met dochters van 12 en 13 jaar

MIDDELBURG - De officier van justitie in Middelburg heeft maandag de rechtbank verzocht de 54-jarige A. D. uit Vlissingen een gevangenisstraf van drie jaar op te leggen en hem ook te veroordelen tot het betalen van in totaal 38.354 euro schadevergoeding aan zijn twee jonge dochters.

De stellig ontkennende D. wordt ervan verdacht tussen april 2011 en eind augustus 2014 incest te hebben gepleegd met de twee meisjes, die toen twaalf en dertien jaar jong waren. Te als een controlefreak bekend staande D. controleerde bij de meisjes van alles, waaronder hun persoonlijke hygiëne en hun mobieltjes.

Zo zag hij dat de beide meiden contacten hadden met oudere jongens en dat zijn dochters hun naaktfoto's op de mobieltjes hadden staan en dat jongens ook niet te beroerd waren om virtueel ook hun naaktheid aan de meisjes te tonen.

Op het gebied van de hygiëne van de meisjes zou D. ze onder de douche 'gecontroleerd' hebben en daar ook seksuele handelingen met hen hebben verricht.

Op enig moment nam een van zijn dochters de benen en bleef een nacht weg. Op een appje liet ze weten dat ze weg was gegaan omdat 'pa aan mij had gezeten zat'. Een dag later kwam ze toch maar weer naar huis en zei - volgens D. - sorry, sorry, sorry en dat ze het had gezegd om mensen pijn te doen.

Ook kwam naar voren dat de meisjes enorm jaloers tegenover elkaar waren en ieder voor zich de nodige aandacht opeisten. Volgens verklaringen van de meisjes zouden de seksuele handelingen op de bank in de woonkamer en in hun slaapkamer hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk kwam alles boven water, werd er aangifte gedaan en eindigde de relatie tussen D. en zijn inmiddels ex.

,,Een moeilijke zaak'', erkende de officier van justitie. ,,Er is nooit iemand bij en de verklaring van de meisjes alleen is niet voldoende. Er moet ook steunbewijs zijn''. En daarbij meldde hij de ettelijke getuigen die waren gehoord en het 'doorzagen' van de zedenrechercheurs over details die de meisjes vertelden.

,,Als ze gelogen zouden hebben, dan zouden er op den duur gaten in hun verklaringen zijn gevallen. Dat is niet gebeurd. En ook belangrijk: ze hebben ook verklaard wat absoluut niet is gebeurd, en dat is seksuele gemeenschap met hun vader.''