'Een sekswinkel die 69 heet', bedrijfsnaam met getal scoort goed

Beachhouse 25 in Breskens, Paal 10 in Ouddorp, Bru 17 in Bruinisse, 32 in Goes, Paal 15 in Westduin, Sas 1 in Wilhelminadorp, Kaai 10 in Sluis, Etablissement 1880 in Groede, Strand 90 in Domburg - het zijn nog maar een paar van de horeca-gelegenheden in Zeeland die een cijfer in hun naam hebben.

Hans Prummel staat ervan te kijken. ,,Zóveel?", zegt de directeur van De Naamafdeling. Hans Prummel is naammaker - een zelfbedachte naam voor zijn functie - en helpt met zijn bedrijf organisaties een goede naam te vinden voor hun onderneming. Dat is voor veel mensen nog niet zo eenvoudig.

Prummel: ,,Een verkeerde naam kan je bedrijf echt in de weg zitten. Een goede naam wekt interesse en sympathie op en vooral, blijft hangen. Een beschrijvende naam is vaak te makkelijk. De Fietsenwinkel, Wijn & Zo, dan weet je wel gelijk waar het over gaat, maar er zijn er te veel die zo'n soort naam hebben. Bedenk dan iets associatievers, iets creatievers."

Vijf Zeeuwse bedrijven met een getal in de naam uitgelicht:

1. Restaurant 1611

Volledig scherm Serveerster Denise Hillebrand van restaurant 1611. © Oreel Ruben

Karin Houmes van Italiaans restaurant 1611 in Veere had het al snel gezien, toen ze naar de muurankers ('1611') van het oude pandje aan de Veerse Kaai keek. ,,Onze klanten vragen vaak wat die naam betekent", vertelt Houmes.

,,Dan vertel ik dat dat het bouwjaar is en vertel ik iets over de geschiedenis. Dat dit het oudste postkantoor van Nederland is geweest. Dat er van die originele, rode, stenen brievenbus bij de deur nog maar twee zijn in Nederland. Dat dit gebouw staat afgebeeld op de eerste Europese postzegel. Binnen is een hoop verbouwd, maar we hebben expres wat originele elementen intact gelaten."

2. Café Seventy Seven

Volledig scherm Seventy Seven © SeventySeven

Een begrip onder de stappers - zeker in Middelburg - is café Seventy Seven. De naam staat al sinds 1970 op de gevel van de 'bar-discotheek', zoals dat toen heette. Waarom dan geen Seventy? Uitbater Kees Rijn weet het wel. ,,Omdat de naam niet verwijst naar het openingsjaar, maar naar het huisnummer!"

Naar de smaak van naammaker Hans Prummel, toch net iets te makkelijk. ,,Als je iets met een cijfer doet, moet het functioneel zijn" , vindt hij. ,,Een sekswinkel die 69 heet bijvoorbeeld: dát heeft meerwaarde!"

3. Strandpaviljoen Dok 41

Volledig scherm Strandpaviljoe Dok 14. Susan Labijt met dienblad. © Nicolai Peter

Kort, krachtig, iets met een cijfer erin: dat is wat Susan Labijt wilde toen ze in 2013 strandpaviljoen De Molen in Cadzand overnam en een nieuwe naam zocht. De naam Dok 14 was al snel gekozen. Dok vanwege de associatie met zee en schepen, 14 omdat het strandpaviljoen aan duinovergang 14 ligt.

Het paviljoen heeft juist een metamorfose achter de rug en toont op 4 juli zijn nieuwe gezicht. De nieuwe naam moet nog worden aangebracht, maar staat wel al op de T-shirts van de bediening.

4. Pier 7

Volledig scherm Niek Damen van Pier 7 in vlissingen © Oreel Ruben

Zand Paviljoen Pier 7 opende vorig seizoen de deuren aan het Vlissingse Badstrand en was meteen een succes. Maar de strandtent heeft zijn definitieve vorm nog niet gevonden.

Op 31 maart 2018, als de uitbreiding een feit is, wordt ook duidelijk waarom ‘Pier 7 ‘ een toepasselijke naam is. Het fundament van de strandtent - de ‘pier’ van houten vlonders - is dan verder uitgebreid en gasten kunnen logeren in 7 beach rooms, waaronder een honeymoon suite, vertelt uitbater Niek Damen.

5. Oesterput 14

Volledig scherm Reinier van der Kamme (l) en Edwin Ossewaarde van Oesterput 14 © Marcelle Davidse

Allemaal zijn ze oud - van vóór 1900 - maar van alle oesterputten is nummer 14 de oudste. ,,Dit puttencomplex stamt uit 1870”, weet eigenaar Adriaan van der Plasse van zijn restaurant, dat hij bijna vanzelfsprekend Oesterput 14 heeft gedoopt.