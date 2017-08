Duitse toeriste aangehouden voor stelen kassa-lade strandpaviljoen

Nog geen toezegging over pontje Sluiskil

24 augustus SLUISKIL - Ze hadden in Sluiskil op wat meer gehoopt dan de toezegging van gedeputeerde Harry van der Maas dat hij het financieel plan voor het lokale pontje ‘goed zou bestuderen’. Toch heeft de exploitatiestichting van het veer er alle vertrouwen in dat de provincie met subsidie over de brug komt. ,,Want het is gewoon een goed plan”, vinden de stichtingbestuurders.