Duikers ontdekken nieuwe garnalensoort in Oosterschelde

foto's Mensenmassa danst op Brouwersdam bij twaalfde editie Concert at Sea

1 juli De Brouwersdam in Zeeland is dit weekend het toneel voor de alweer twaalfde editie van Concert at Sea. Tijdens het uitverkochte muziekfestival treden tal van grote namen op zoals Racoon, rockchick Anouk, Chef' Special en natuurlijk de organiserende mannen van BLØF. Een beeldimpressie.