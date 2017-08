Dronken vrouw loopt zwalkend over de snelweg richting Vlissingen

video Veel spelletjes op gildefeesten Sluiskil

25 augustus SLUISKIL - De Gildefeesten in Sluiskil zijn vrijdag van start gegaan met bingo en live muziek voor de ouderen en een spelletjesmiddag voor kinderen. Zo waren er spellen als 'Jenga' en 'Vier op een rij' in het groot. De tienjarige Destiny (foto) was vooral enthousiast over het zelfgemaakte ballenvangspel. Sluiskil viert nog het hele weekend feest.