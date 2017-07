Dok 14 is het beste strandpaviljoen van Zeeland

Brandweer rukt uit voor roker in woonzorgcomplex Terneuzen

15:07 TERNEUZEN – De brandweer in Terneuzen is donderdagmiddag snel op een melding van brand in een woonzorgcomplex van Emergis in Terneuzen afgegaan. Een cliënt had een deur gebarricadeerd om te kunnen roken.