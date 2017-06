Atoomwaakhond: kerncentrales Doel 1 en 2 kunnen tot 2025 mee

De in 1975 in gebruik genomen tweelingcentrale zou in 2015 sluiten, maar de Belgische regering besloot hun levensduur met tien jaar te verlengen. De Belgische toezichthouder FANC had de internationale atoomwaakhond om een onderzoek gevraagd naar de lange termijn-exploitatie. Het rapport moet uitwijzen of en welke verbeteringen nodig zijn om ze veilig tot 2025 te laten draaien.

Volgens het rapport heeft Engie Electrabel de zaken voor Doel 1 en 2 goed voor elkaar. Het risicobeheer is in orde en er wordt voorgesorteerd op personeelsverloop, zodat er geen kennisdip ontstaat. Wel moet de exploitant systemen en structuren en de programma's daarvoor gaandeweg vernieuwen. Ook moet een tandje bijzetten om de datastroom tot 2025 te waarborgen.

Demonstratie

In België, dat voor de helft van zijn stroomvoorziening afhankelijk is van nucleaire energie, is er relatief weinig kritiek na een reeks van incidenten in kerncentrales. In Duitsland en Nederland des te meer. Zondag was er een grote anti-kernenergie demonstratie: 50.000 mensen vormden een 90 kilometer lange ketting tussen het kerncentralecomplex Tihange en de Duitse Aken. Ze eisen de onmiddellijke sluiting van Tihange 2 en Doel 3, omdat de reactorvaten haarscheurtjes kennen. Die zijn ontstaan bij de fabricage van de stalen vaten.

De tegenstanders zijn bang dat het een keer misgaat in Tihange 2 en Doel 3. Tussen 2012 en 2015 lagen beide kerncentrales stil om onderzoek te doen naar de haarscheurtjes in de reactorvaten. In november 2015 mocht exploitant Electrabel Doel 3 weer opstarten. Het FANC gaf toestemming op basis van onderzoeken van Electrabel. Die toonden aan dat de waterstofvlokken in de wanden van de reactorvaten 'geen onaanvaardbare impact hebben op de veiligheid van de reactoren'.

Haarscheurtjes

Tihange 2 mocht een paar maanden later weer in bedrijf komen. De watervlokken (lees: haarscheurtjes) in het reactorvat van Tihange 2 blijken niet te groeien. Ook zijn er geen scheurtjes bijgekomen. Dat was de conclusie na ultrasone inspecties van de Belgische nucleaire toezichthouder FANC. Het FANC en Electrabel houden de reactorvaten in Doel en Tihange wel in de gaten, zoals internationale regels voorschrijven.

De kerncentrales van Doel en Tihange liggen al enkele jaren onder vuur vanwege een reeks aan incidenten, die overigens niet met de nucleaire veiligheid te maken hebben. Door een aantal burgemeesters in Nederlandse grensgemeenten is aangedrongen op sluiting van Doel.

Duitsland vindt dat Tihange de poort zou moeten sluiten. Vorig jaar gooide het FANC olie op het vuur. De nucleaire toezichthouders schreef Engie Electrabel brandbrieven over de 'schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur' bij de exploitant van de kerncentrales. Daarop nam Engie Electrabel (personele) maatregelen.