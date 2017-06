Abrupt einde voor snackbar in Poortvliet vanwege kapotte frietpan

Hans (62) en Jenny (55) namen cafetaria ’t Centrum en het bijbehorende café 23 jaar geleden over. ,,Ik ben opgegroeid in de horeca en had mezelf voorgenomen daar zelf nooit iets in te gaan doen'', vertelt Jenny. ,,Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè.'' Het echtpaar heeft nooit een seconde spijt gehad. Al snel bleek dat het café meer Hans z’n ding was, terwijl Jenny zich ontfermde over het cafetaria. ,,We zouden het eerst om en om doen’’, grapt ze. ,,Maar meneer had na een uur in de snackbar al vier keer z'n vingers verbrand en het vet lag overal. ‘Ga jij maar snel naar het café’, heb ik toen gezegd.’’

Toen vorige week één van de twee frietpannen uitviel, voorzag Jenny niet direct problemen. ‘Ik bel de monteur en vanavond staan we weer te bakken’, dacht ze. De man kwam echter met een treurige boodschap: ondanks goed onderhoud zat één van de frietpannen na 20 jaar vol haarscheurtjes. ,,Verder bakken zou onverantwoord zijn'', stelt Jenny.

Café

Toen stond het horecakoppel ineens voor een lastige keuze. Verdergaan met één frietpan was geen optie. Het verstand won uiteindelijk van de emotie en dus werd afgelopen zaterdag de laatste friet gebakken aan de Markt. Het abrupte einde valt met name Jenny zwaar. ,,Ook voor de inwoners, want je wil een dorp niet zonder cafetaria zetten. Op een gegeven moment zag ik dat een man, die hier al sinds het begin klant is, het briefje op het raam stond te lezen en daarna verbaasd naar binnen kwam. Dat was moeilijk. Gelukkig heeft bijna iedereen begrip voor onze keuze. Zelfs een tweedehands bakwand kost nog 20.000 euro. Dat doen we gewoon niet meer.''