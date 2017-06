4 tips van Bløf voor Concert at SEA

Volledig scherm Bløf sluit Concert at Sea, het tweedaags festival op de Brouwersdam in Zeeland, traditioneel af. © ANP Kippa

Paskal Jakobsen kijkt uit naar de klassiekers van Doe Maar:

,,Voor mij is de muziek van Doe Maar verbonden met mijn jeugd. Ik zat bij de scouting en daar luisterden we naar Doe Maar, The Police en Lenny Kravitz. Toen ik met Bas Kennis ging optreden als Jack & Daniels speelden we altijd covers van Doe Maar. Bij die bekende hits wist je gewoon dat de voetjes van de vloer gingen en de keeltjes los. Iedereen zong mee. Dat zal je vrijdag ook weer zien. Zelfs de jonge generatie die Doe Maar niet kent, zal zich bij het horen van die liedjes realiseren dat het klassiekers zijn die nog steeds veel op de radio worden gedraaid.

Doe Maar past in de rij van grote Nederlandstalige bands die voor ons een voorbeeld zijn geweest, net als De Dijk. De muziek van Bløf staat inmiddels heel ver af van wat Doe Maar deed, maar natuurlijk keken we in die begintijd tegen ze op. En nu realiseer ik me: 'We hebben wel gewoon fucking Doe Maar op ons eigen festival.' Dat is toch geweldig?"

Peter Slager beveelt de aanstormende band Rondé aan:

,,Ik hou ervan om jonge onbekende bandjes te ontdekken en daarom zou ik Rondé willen tippen. Dat is echt een van de meest getalenteerde bands van Nederland. Hun eerste liedjes waren al mooi, en hun album dat een half jaartje geleden uitkwam vind ik echt heel goed. Ze weten hoe ze een popliedje moeten maken met goeie melodieën. Als live-band zijn ze ook enorm gegroeid

Ik hoop dat wij als festival het publiek ook op het spoor kunnen zetten van artiesten die ze nog niet kennen. Naast de obvious headliners moet je ook van die verrassingen hebben. Bij ons kan dat, op het Umoja Podium en het strand.

We zagen dat een paar jaar geleden ook met Matt Simons. Dat was zo'n onverwacht pareltje. Die gaf een prachtig optreden op het Umoja Podium en we zijn daar door ontzettend veel mensen op aangesproken."

Norman Bonink verwacht veel van de bekendste internationale act, Tom Odell:

,,Ik sta net mijn koffer in de pakken voor een week CAS. De eerste naam die me dan te binnen schiet is Tom Odell. Ik ben heel blij en trots dat we die hebben kunnen strikken. Het is een internationale artiest van naam, met een heel herkenbare sound. Zo'n act geeft je festival net wat extra kleur."

Bas Kennis raadt iedereen aan de spiegeltent te bezoeken:

,,Wat ik de bezoekers als tip wil meegeven is om tijdens CAS 2017 eens in de nieuwe spiegeltent te gaan kijken. We noemen dit nieuwe vierde podium op CAS 'Het Theatercafé' en het is dus gesitueerd in een klassieke spiegeltent. Er wordt cabaret geprogrammeerd, maar ook zijn er kleinschalige muzikale optredens.

Ik kan bijvoorbeeld het muzikale duo Maartje en Kine erg aanraden. Ze hebben vorig jaar bij ons op Back at Sea het wereldrecord huiskamerconcerten-spelen verbeterd en ik heb toen een aantal van hun mini-concertjes bijgewoond. Hun optredens zijn supermuzikaal en erg grappig."