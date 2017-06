18 Aanhoudingen: politie is tevreden over pinksterweekeinde in Renesse

Soms was het echter nodig om harder op te treden; dat was vooral in de avonden en nachten, meldt de politie Oosterscheldebekken op zijn Facebook-pagina. Achttien mensen werden aangehouden, vooral wegens vechten op straat, het niet voldoen aan vorderingen van agenten, het niet kunnen of willen tonen van een identiteitsbewijs of baldadigheid. Eén persoon is naar cellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht vanwege een ernstige mishandeling. De andere aangehouden mensen zijn dezelfde avonden nog in vrijheid gesteld.