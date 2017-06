'Zonder boekje weet ik niet wat ik gisteren gegeten heb'

Van de val zelf herinnert de Oost-Vlaming zich niets, ook niet van de weken daarna. Vooral zijn kortetermijngeheugen laat hem nog regelmatig in de steek. Daarom heeft hij een boekje waarin hij alles opschrijft: wat hij gegeten heeft, wie is langs geweest en wat hij heeft gedaan. ,,Anders weet ik niet meer wat ik gisteren gegeten heb.''



Meer over de omstandigheden van de val hoeft hij niet te weten. Hij is blij dat hij er niet erger aan toe is. ,, Na de dood van Antoine Demoitié vorig jaar en de zware valpartij van Stig Broeckx besef ik dat het ook bij mij erger had kunnen aflopen'' Aan stoppen denkt hij in ieder geval niet. ,,Ik kan niet wachten om weer op de fiets te stappen. Volgend jaar wil ik me opnieuw bewijzen''



Tot zijn val in Duinkerke was Vandenbergh één van de kopmannen van AG2R voor de voorjaarsklassiekers. Dit liep niet zoals verhoopt, met de 35ste plaats in Parijs-Roubaix als beste resultaat.