Weening kroont zich tot Glocknerkönig in Oostenrijk

Jos van Emden niet naar WK tijdrijden: Maak geen schijn van kans

13:48 Jos van Emden heeft in overleg met bondscoach Thorwald Veneberg besloten af te zien van deelname aan het wereldkampioenschap tijdrijden in Noorwegen. Het parcours in Bergen is volgens de Schiedamse wielrenner van LottoNL-Jumbo te zwaar voor hem.