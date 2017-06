Vos was niet aan pauze toe

Thuis in Babyloniënbroek neemt Vos de breuk voor wat-ie is. ,,Het is prima te doen", zegt ze, zittend in de zon, over haar gedwongen rustpauze. Niet dat ze daar aan toe was. ,,Welnee, ik was pas net op gang gekomen. Het voorjaar liep zoals bekend niet lekker. Vanaf mei kreeg ik de vorm weer te pakken. In de Women's Tour werd ik tweede in de openingsetappe. Het ging net weer lekker en dan gebeurt dit", zo wijst ze op het ingepakte sleutelbeen dat ze brak in de sprint van de derde etappe. Daardoor mist ze nu het NK en de Giro Rosa. ,,Ik baal vooral van het NK. Daar had ik het echt op staan."