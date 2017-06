Voormalig leider De Gendt verlaat Dauphiné

Australische Roy wint voorlaatste rit in Women's Tour

16:37 Sarah Roy heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Women's Tour door Groot-Brittannië gewonnen. De 31-jarige Australische wielrenster van Orica-Scott was in de sprint in Chesterfield te sterk voor haar Luxemburgse medevluchtster Christine Majerus van Boels-Dolmans, de Canadese Leah Kirchmann (Sunweb) kwam even later als derde over de streep.