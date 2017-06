Vier nieuwe steden ontvangen wereldbeker baanwielrennen

Gilbert maakt na drie jaar rentree in Tour

13:35 De Belgische wielrenner Philippe Gilbert maakt dit jaar zijn rentree in de Tour de France na een afwezigheid van drie jaar. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race is opgenomen in de ploeg van Quick-Step voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint in Düsseldorf.