Verborgen blessure dreef Thalita de Jong tot wanhoop

OSSENDRECHT - Nu pas blijkt dat Thalita de Jong vijf maanden geleden bij haar val in de cross van Hoogerheide veel zwaarder letsel heeft oplopen dan in eerste instantie werd gedacht.

Thalita de Jong slaat het Nederlands kampioenschap tijdrijden, dat vandaag wordt gereden in 's Heerenberg over. ,,Ik heb me net afgemeld", zegt de kopvrouw van Lares nadat gisteren duidelijk is geworden dat er bij haar beruchte val in de wereldbekerveldrit van Hoogerheide veel meer is beschadigd dan haar knie. Al die tijd is over het hoofd gezien dat haar heiligbeen (onder aan de rug) door de val scheef is gaan staan en dat de onderste vijf rugwervels aan elkaar vastgeklonken zitten. ,,Die moeten los van elkaar kunnen draaien, bij mij draaien ze nu als één blok."

De Jong zegt het met een diepe zucht. ,,Het is toch wel een beetje slordig dat dit door de fysiotherapeut niet eerder is gezien." Want er is volgens haar genoeg gezocht naar de reden waarom ze de laatste maanden zo stroef draaide. ,,In mei leek het eindelijk weer beter te gaan, maar begin juni kwam het weer terug. Benen van beton. Het zit in je rug, je voelt het in je heupen, het schoot door naar mijn schouders. Echt, ik kan het al weken niet uithouden van de pijn."

De vrouw die eind januari op weg leek naar een volgende wereldtitel in het veldrijden, veranderde binnen enkele maanden in een wanhopig meisje. De bij de val in Hoogerheide pijnlijk geraakte knie, was al lang en breed hersteld toen De Jong vergeefs bleef proberen om op de weg haar oude vertrouwde plekje in het peloton weer in te nemen. ,,Het gaat in je kop zitten. Er is iets, maar wat? Eind april zag ik het niet meer zitten. Ik heb echt overwogen om ermee te stoppen. Alles wat ik probeerde werkte niet. Ik nam twee weken rust en ging weer verder. Hard trainen en er toch nog iets van proberen te maken."

Kopvrouw

Als nieuw aangetrokken kopvrouw van Lares zag de voormalige Raborenster ook om zich heen de twijfel toeslaan. ,,Het zit in je hoofd krijg je dan te horen. Bij de ploeg zeiden ze dat ik niet te negatief moest denken. Maar op een gegeven moment ga je dat ook doen."

Zuur lachend vertelt ze over de fietsritjes die ze de afgelopen maanden maakte met haar vriend, een gestopte wielrenner. ,,Eerst riep hij steeds dat ik te hard reed voor hem. Nu was ik degene die zei dat het iets minder mocht."

In dat licht bezien is het bezoek aan een andere fysiotherapeut achteraf een bevrijding geweest, geeft ze toe. ,,Het is fijn dat we eindelijk iets hebben gevonden wat de oorzaak kan zijn van het feit dat ik niks geen kracht meer in mijn benen heb."

In het ziekenhuis van Herentals wordt deze week bekeken hoe het euvel het beste verholpen kan worden. ,,In principe kan het met fysiotherapie opgelost worden. Een operatie is niet nodig. Hoe lang die behandeling duurt, hoor ik deze week." Daarna zou De Jong dan eindelijk kunnen beginnen aan haar echte rentree. ,,Kun je nagaan. Toen ik viel was ik op mijn top. Het WK veldrijden, het voorjaar bij je nieuwe ploeg, dat word je dus allemaal door de neus geboord. Alle aandacht ging eerst naar mijn knie. Daarna werd gedacht dat de problemen vanuit mijn bil kwamen. Blijkt het dus de wervelkolom te zijn."