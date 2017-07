Van Vleuten wint tweede rit Giro Rosa, Van der Breggen in het roze

Meedoen aan de Lezerstour? Deadline inschrijven verlengd!

12:00 LEZERSTOUR - Over enkele uren begint de Tour de France dan echt. Voor ruim 5.000 deelnemers was de voorpret al begonnen met het samenstellen van hun team voor de Lezerstour? Vergeten in te schrijven? Dan hebben we goed nieuws.