Van Dijk tweede in Women's Tour

Dauphiné Bauhaus verrast topsprinters, Bouwman verovert bergtrui

8 juni Phil Bauhaus heeft de vijfde rit in het Critérium Du Dauphiné gewonnen. In de laatste vlakke etappe verraste de jonge Duitser de topsprinters. Thomas De Gendt behoudt de gele leiderstrui. Koen Bouwman sprokkelde onderweg genoeg bergpunten en neemt de bergtrui over van De Gendt. Sam Oomen start morgen weer in de witte jongerentrui.