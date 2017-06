Van der Poel gaat voor goud op WK mountainbike

Van der Poel eindigde zondag nog als tweede in de Vlaamse wegkoers Elfstedenronde achter de huidige wereldkampioen veldrijden Wout van Aert, maar de Nederlander was er tevreden mee. Hij had de dagen ervoor getraind in Zuid-Frankrijk op onder meer de Mont Ventoux. ,,Van de kleinste versnelling op de Franse cols naar de zwaarste versnelling op de Vlaamse kasseien. Niet ideaal'', aldus Van der Poel. ,,Maar de conditie is top en in Singen probeer ik het WK marathon op de mountainbike te winnen."