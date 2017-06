Tweede juniorentitel op rij voor Fabio Jakobsen

Van der Poel laat NK schieten: 'Jammer, ik ben nu goed in vorm'

23 juni KAPELLEN - Wielrenner Mathieu van der Poel gaat zondag voor de wereldtitel mountainbike. Het NK op de weg in ’s Heerenberg laat hij daarvoor schieten. Of het moeilijk kiezen was? ,,Eigenlijk niet. Al is het wel jammer van het NK. Ik ben nu goed in vorm.”