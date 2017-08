Toekomst van Cannondale-Drapac is onzeker

Mohoric toont zich de sterkste in Cuenca, Bol grijpt net naast rood

9:00 Matej Mohoric heeft de zevende etappe in de Vuelta gewonnen. De Sloveen sprong na een dag in de aanval weg van zijn medevluchters en kwam solo aan in Cuenca. De Pool Pawel Poljanski werd voor de tweede opeenvolgende dag tweede, op enkele seconden. Jetse Bol had net als eergisteren de rode trui virtueel om de schouders en werd zevende. Hij staat nu binnen een minuut van leider Chris Froome.