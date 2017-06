Ten Dam mag voor ritzeges gaan in de bergen in Tour

Team Sunweb mikt in de Tour de France op ritzeges. Dat zei Arthur van Dongen, een van de ploegleiders, vandaag bij de presentatie van het team in de Giant-shop van Düsseldorf.

De beoogde klassementsman Warren Barguil liep bij een val in de Ronde van Romandië een breukje in zijn bekken op. ,,Toen was al duidelijk dat de voorbereiding te kort zou zijn om een rol in het klassement te spelen'', aldus Van Dongen, die aan zijn eerste Tour de France begint.

Ramon Sinkeldam met zijn kampioenstrui. © Cor Vos Naast Barguil mogen Laurens ten Dam en Simon Geschke hun gang gaan in de bergen. De rest van de ploeg rijdt vooral in dienst van Michael Matthews, de Australiër die ook na lastigere ritten nog een goede sprint in de benen heeft. ,,Ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad. Dat moet ook voor een race waarin iedereen top is'', sprak Matthews vol vertrouwen. ,,We hebben het hele jaar rond deze koers gebouwd. Met als doel ritzeges.''

Ten Dam denkt nog niet aan stoppen

Waar vorig jaar bij zijn contractverlenging nog werd gesproken over een afscheid na de Tour, wil Laurens ten Dam ook volgend jaar nog als wielerprof op de fiets zitten. ,,Ik hoop er met Sunweb snel uit te komen'', zei Ten Dam woensdag in Düsseldorf waar hij zaterdag voor de negende keer van start gaat in de Ronde van Frankrijk.

De blessure die Warren Barguil bij een val in de Ronde van Romandië opliep heeft de doelstelling van de ploeg veranderd. De Fransman is erbij, maar Ten Dam hoeft zich niet in te spannen om zijn kopman een goed klassement te bezorgen. ,,In die zin wordt het leuker, maar dat geldt alleen als we straks daadwerkelijk een ritzege pakken'', vertelde Ten Dam, die amper vijf weken geleden de Girozege van ploeggenoot Tom Dumoulin meebeleefde. De Limburger deed het daarna rustig aan, Ten Dam reed de Ster ZLM Toer en ging op hoogtestage in de Dolomieten. ,,De focus moest naar de Tour.''

Laurens ten Dam. © photo: Cor Vos