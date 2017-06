Sinkeldam sprint verrassend naar Nederlandse titel op de weg

Wippert was de eerste die juichte na het passeren van de finish, maar de fotofinish wees uit dat de renner van Cannondale-Drapac toch tweede was. Daarmee is de roodwitblauwe trui ook te zien in de Ronde van Frankrijk, want Sinkeldam maakt deel uit van de Tourploeg van Sunweb. Twee jaar geleden was de 28-jarige renner uit Assendelft al eens tweede op het NK achter Niki Terpstra.



Een groep van aanvankelijk twintig renners reed lang voorop in Montferland, waar elke ronde twee hellinkjes moesten worden beklommen. In de slotfase ging het met name op de Muur van Zeddam hard en dunde de groep steeds meer uit. Robert Gesink, die in zijn eentje naar de kopgroep was gereden, probeerde in de voorlaatste ronde het verschil te maken. De renner van LottoNL-Jumbo kreeg Jetse Bol mee, maar het tweetal redde het niet.



Aanval na aanval

Daarna volgden de aanvallen elkaar in rap tempo op. Jos van Emden reed even voorop, onder anderen Pieter Weening en Dylan van Baarle probeerden het. In de slotkilometer deed Lars Boom nog een poging, maar de kampioen van 2008 werd een paar honderd meter voor de finish achterhaald. Op de hellende aankomst slaagde Groenewegen er niet in Sinkeldam te passeren. Wippert dacht dat dat hem wel gelukt was.