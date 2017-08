Schaal Sels: Stofhappen of modderploegen

De Schaal Sels was negentig jaar lang een Vlaamse koers als een ander, met start en finish in Merskem, een deelgemeente van Antwerpen. Jacques-Charles Sels was een in 1920 overleden Antwerpse sportjournalist, die na zijn dood een wedstrijd als eerbetoon kreeg.

De renners maalden hun kilometers in 'zijn' wedstrijd over het vlakke parcours met nauwelijks hindernissen. Aan het einde werd het een massasprint en doorgaans won daarin een Belg. Wilfried Nelissen, Tom Steels, Steven de Jongh en Kris Boeckmans zijn zomaar wat sprinters op de erelijst. Ook grotere namen als Rik van Looy, Herman van Springel en Edwig van Hooydonck zijn daar op terug te vinden.

Maar vanaf de 90ste editie in 2015 ging het roer om bij de Schaal Sels. Geïnspireerd door het succes van de Strade Bianche in Toscane, werd besloten een hoop onverharde wegen ten noorden van het Antwerpse havengebied op te zoeken. Met oud-profs Nico Mattan en Johan Museeuw als koersdirecteuren zat het ook met de media aandacht snor.

Nieuwe stijl

De eerste editie van de Schaal Sels nieuwe stijl kende nog wat kinderziektes; zo reed een vooroprijdende jurywagen zich vast in de modder, waarna het peloton niet voorbij kon op het smalle, vettige zandweggetje, omringd door maïsvelden. Robin Stenuit was weliswaar een wat onbekende winnaar, maar dat werd in 2016 met Wout van Aert ruimschoots goedgemaakt.

Wat echter bovenal boeide, was het koersverloop. Niet langer eindeloos wachten op die voorspelbare massasprint, maar spannende plotwisselingen na iedere zandstrook, kasseiweg of bocht. ,,Het karakter van de Schaal Sels is nu uniek en dat willen we graag behouden", is Mattan een paar dagen voor de wedstrijd trots op de omslag die destijds mede onder zijn impuls gemaakt werd. ,,Onverharde wegen, kasseien in een open polder kom je in geen andere koers zo tegen als bij ons. Het zorgt telkens voor spektakel."

Concurrentie

Het publiek komt daarvoor en ook de renners weten zondag de weg naar Merksem te vinden, ondanks concurrentie van de Ronde van Spanje en de Grote Prijs van Plouay. Met LottoNL-Jumbo staat er een WorldTour-ploeg aan het vertrek van de UCI 1.1-wedstrijd en daarnaast staan ook Roompot Oranje Peloton en Wout van Aert en zijn Vastgoedservice Crelan op de deelnemerslijst. Zundertenaar Stan Godrie is een van Van Aerts ploeggenoten en kan wedstrijden als de Schaal Sels wel waarderen.

,,Als veldrijder voel ik me natuurlijk thuis op dit soort parkoersen", vertelt hij. ,,We starten zondag met alle vier onze veldrijders en ik verwacht dan ook dat we de wedstrijd in handen zullen nemen." Vanuit Zundert is het niet ver naar het parcours en Godrie kent er dan ook een groot deel van. ,,Ik ben niet speciaal die kant op gegaan om te verkennen", geeft hij toe. ,,Maar ik ken wel een aantal zandstroken. Ik heb er wel zin in."

De populariteit van de wedstrijd onder het publiek werd ook door andere wedstrijdorganisatoren gezien. Na de omslag van de Schaal Sels in 2015, volgde in België Dwars door het Hageland in 2016 met een hoop onverharde wegen en in Nederland werd de Slag om Norg - ook over wegen zonder asfalt - binnen een paar jaar een profkoers. Zelfs Gent-Wevelgem experimenteerde dit jaar met zandpaden.

Godrie meent dat het niet erg is om meer wedstrijden over onverharde wegen te hebben, al moet het ook niet overdreven worden. ,,Ik moedig dit soort wedstrijden wel aan", zegt Godrie. ,,Het brengt spektakel voor het publiek en voor mij persoonlijk is het natuurlijk ook mooi omdat ik offroad goed uit de voeten kan. Maar het moet wel een mooie afwisseling blijven tussen gewone koersen en dit soort wedstrijden. Niet iedere wedstrijd moet overwegen om onverharde stukken in het parcours op te nemen."

Een lus door de Zuidwesthoek

De Schaal Sels speelt zich zondag voornamelijk af onder de rook van de Antwerpse haven (voor het parcours, klik hier). Ruim 30 kilometer van de in totaal 189 af te leggen kilometers gaan over onverharde wegen. De start vindt plaats in het nieuwe Havenhuis en gefinisht wordt er op de Bredabaan in Merksem.

Onderweg is ook een passage van een kleine dertig kilometer door de Zuidwesthoek. Bij Ossendrecht gaat het peloton de grens over, waarna een grote lus door de Brabants-Zeeuwse polder wordt gemaakt. Daarbij worden onder meer de kasseien van de Hogerwaardweg aangedaan. Rond 13.00 uur trekken de renners ons land in en ongeveer om 13.45 uur rijden ze weer richting het zuiden.