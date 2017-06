Roglic wint proloog in Ster ZLM Toer

De coureur van Team LottoNL-Jumbo was de snelste in een tijdrit over 7,5 kilometer in Westkapelle in Zeeland. Hij eindigde in een tijd van 8 minuten en 4 seconden. Roglic was 3 seconden sneller dan de Duitser Marcel Kittel. Diens land- en ploeggenoot Maximilian Schachmann reed de derde tijd.