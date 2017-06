Peter Sagan soeverein naar zege in Zwitserland

Peter Sagan heeft vandaag de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Slowaakse wereldkampioen was met indrukwekkende overmacht de sterkste in de sprint van het peloton.

De rit ging over 222 kilometer tussen Bex en Cevio en was daarmee de langste etappe van het evenement.

De Zwitser Michael Albasini werd tweede, voor de Italiaan Matteo Trentin. Diens landgenoot Damiano Caruso behoudt de leiding in het klassement, voor Steven Kruijswijk. Het verschil is 16 seconden. Jesper Asselman van Roompot had samen met de Amerikaan Benjamin King een vluchtpoging gewaagd, maar werd op ruim 5 kilometer van de finish ingelopen.

Sagan vond het tijd worden om te zegevieren. ,,De eerste paar dagen hier waren een beetje tegengevallen. Ik miste net dat beetje extra om toe te slaan. Vandaag voelde ik al snel dat het goed zat. Met dank aan mijn ploeggenoten kwam ik in de laatste fase precies in de juiste positie om toe te slaan. Ik ben hier blij mee. We waren er aan toe.''

Sagan heeft inmiddels veertien keer een etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Dat is een record. Hij won bovendien voor het zevende jaar op rij een rit in de etappekoers. Het succes in Cevio betekende zijn vijfde zege van het seizoen.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez, eindwinnaar in 2016, ging in de afdaling onderuit en moest de wedstrijd verlaten. Hij werd voor onderzoek naar een ziekenhuis overgebracht. Lopez stond tiende in het algemeen klassement.

Uitslag, vijfde etappe:

1. Peter Sagan

2. Michael Albasini

3. Matteo Trentin

4. Patrick Bevin

5. Niccolo Bonifazio

6. Michael Matthews

7. Sacha Modolo

8. Oscar Gatto

9. Aaron Gate

10. Owain Doull