Mama Minke in tranen na mislopen nationale titel

’s HEERENBERG – Minke Slingerland-Van Dongen was ontroostbaar. Tot diep in de finale van het Nederlands kampioenschap wielrennen had ze zicht op de titel bij de ‘vrouwen zonder contract.’ Nu stond ze daar achter de finish met lege handen.

Wat een gouden greep leek naar een tweede titel binnen vier dagen, was geëindigd in een tranendal. ,,Zo’n kans krijg je niet vaak en dan wil hem pakken ook”, klonk het gelaten. Meer dan een dertiende plaats in de categorie van de clubrensters zat er niet in voor de 34-jarige Oosterhoutse, die al vroeg in de koers was mee gesprongen in de kopgroep, waaruit uiteindelijk Chantal Blaak naar de ‘grote’ titel reed.

De vijf leidsters leken het te gaan redden. In de laatste ronde loste Slingerland echter de rol bij Blaak, Mackaij en Koster. Dan was nog geen ramp geweest als het peloton met daarin de andere clubrensters haar niet op de hielen had gezeten. ,,Nu kom ik net te kort”, foeterde Slingerland. ,,Door de profs. Dat krijg je dus bij een wedstrijd in een wedstrijd.” In hun jacht op de grote titel namen die profs de kleintje in hun kielzog mee.

Vlak voor de finish achterhaalden ze de geloste Slingerland. ,,Ik ging nog staan in de hoop om andere clubrensters achter me te houden. Maar ik zag ze links en rechts voorbij komen. Dan breek je.” Niet de Oosterhoutse maar Marjolein van ’t Geloof ging er met ‘haar’ titel vandoor.

Minke Slingerland had woensdag al wel de ‘kleine’ titel in het tijdrijden gepakt. ,,Ik dacht: als ik vandaag ook de trui pak op de weg, geef ik een feest. Nu niet meer. Dit is geen feest.”

Wellicht denkt ze daar na een nachtje slapen anders over. De DJR-renster reed immers een wedstrijd om U tegen te zeggen. ,,Je komt niet zo maar in die kopgroep”, geeft ze zelf aan. ,,Ik heb alles geven om aan te pikken en daarna heb ik het kopwerk niet geschuwd. Maar ja, je ziet maar weer dat de prijzen op de meet worden verdeeld. Als is het wel balen dat het op deze manier afloopt.”

Minke Slingerland – Van Dongen is een moeder van twee kinderen, die tot haar 24ste als een prof door het leven ging. Is ze nu beter dan toen? ,,Ik was ook toen goed”, antwoordt ze. ,,Het verschil is alleen dat ik destijds vooral voor anderen moest werken. Nu mag ik voor mezelf rijden. Dan komen de kwaliteiten boven die je altijd al hebt gehad.”