Kittel tankt vertrouwen voor Tour, eindzege voor Gonçalves

Bennett wint slotrit Slovenië, Majka eindwinnaar

15:09 Bora-Hansgrohe zal na de Ronde van Slovenië een mooi feestje mogen bouwen. De Duitse ploeg verdedigde in de slotrit van de vierdaagse wedstrijd met succes de leiderstrui van Rafal Majka. Daarnaast versloeg Sam Bennett in de massasprint Mark Cavendish, waardoor Bora-Hansgrohe twee keer kon juichen in Novo Mesto.