Kittel schrijft Scheldeprijs op zijn naam

Het was niet de vraag óf het zou gebeuren, het was de vraag wannéér het zou gebeuren: ieder jaar opnieuw slaan ze in de finale van de Scheldeprijs massaal tegen het asfalt. De crash van dit jaar vindt plaats op vier kilometer van de streep. Ineens is er een opeenhoping van lijven en fietsen. Dylan Groenewegen, sprinter van dienst bij Lotto-Jumbo, moet vol in de remmen en is meteen uitgeschakeld voor de overwinning.