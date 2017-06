Kers wint Ronde van Prinsenbeek

Bakelants door het stof na uitspraken over rondemissen

29 juni Jan Bakelants heeft via Twitter excuses gemaakt voor een uitspraak over rondemissen in het wielrennen. ,,Mijn oprechte verontschuldigingen aan iedereen die zich beledigd voelt door mijn woorden in een zogezegd humoristisch interview. Mijn uitspraak was ongepast'', aldus de Belgische renner van AG2R.