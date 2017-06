Jetse Bol krijgt groen licht voor Vuelta

Van Emden na NK: Ik heb gewoon slappe poten

25 juni Hij was vandaag een van de vele aanvallers in de spetterende finale van het NK wielrennen voor de eliterenners, maar toch reist Jos van Emden niet met een goed gevoel af naar de Tour de France. ,,Ik kwam ook vandaag niet vooruit'', oordeelde de Schiedammer van LottoNL-Jumbo hard over zijn eigen optreden.