Herrada Spaans kampioen op de weg

NK Montferland Titelverdediger Groenewegen topfavoriet voor NK

8:24 Dylan Groenewegen gaat vandaag als titelverdediger en als topfavoriet van start in het Nederlands kampioenschap voor eliterenners in de gemeente Montferland. De sprinter van LottoNL-Jumbo was vorig jaar op Goeree-Overflakkee de snelste in een massasprint op de Brouwersdam.