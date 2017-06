Groenewegen vloert Greipel in Ster ZLM Toer

De derde etappe bracht het peloton over 209,9 kilometer door Limburg met start en finish in Buchten. Negen renners sprongen weg uit het peloton en tekenden voor de vlucht van de dag. Daarbij vijf Nederlanders: Berden de Vries, Twan van den Brand, Joey van Rhee , Jasper Namelijk en Robbert de Greef reden de hele dag voorop. De kopgroep viel op 30 kilometer van de streep uit elkaar. Met nog vier kilometer te gaan was het verhaal van de vroege vluchters uit.

Op drie kilometer van de streep was er even opschudding toen leider Primož Roglič betrokken was bij een valpartij. Omdat het net binnen de drie kilometer van de aankomst viel verliest Roglič geen tijd en behoud de Sloveen zijn gele leiderstrui.

,,De hele dag hebben we gecontroleerd, en dan maken we het zo af. Dat is een heel erg lekker gevoel'', aldus Groenewegen, die de valpartij in het slot van de koers kon ontwijken, in tegenstelling tot Roglič. ,,Gelukkig valt het mee voor hem. We houden het geel en pakken de etappe, dat is perfect. Dit is een heel goed gevoel richting de Tour.''