Gesink trots op brons: 'Het liep goed'

Gesink klokte in 's-Heerenberg een eindtijd van 1 uur en 6 seconden. ,,Het was weer even geleden dat ik een tijdrit heb gereden op een NK’’, zei de coureur van Team LottoNL-Jumbo naderhand. ,,Maar ik heb er geen spijt van, het liep goed. Ik ben heel blij met mijn derde plek, want mijn concurrenten behoren echt tot de wereldtop'', doelde Gesink op winnaar Tom Dumoulin en nummer twee Stef Clement.

Gesink, die tegenwoordig het grootste deel van het jaar in Spanje verblijft, was te spreken over de wedstrijd in zijn 'achtertuin'. Hij voelt zich nog steeds verbonden met zijn geboortegrond. ,,Ik voel nog steeds thuis. Voor mij is het wielrennen hier allemaal begonnen. Van collega-renners heb ik ook veel positieve geluiden over het gebied gehoord, volgens sommigen was het zelfs het mooiste tijdritparcours in dertig jaar.’’