Fuglsang sterkste na spannende rit, Porte nieuwe leider

DauphinéDe Deen Jakob Fuglsang heeft de zesde etappe in het Critérium Du Dauphiné gewonnen. In een sprint met vier was hij sneller dan Richie Porte en Chris Froome. Porte is de nieuwe leider. Sam Oomen is zijn witte trui kwijt. Koen Bouwman blijft leider in het bergklassement.

Met de Mont du Chat (8,7 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgpercentage van 10,3 procent) stonden de sprinters met een bang hartje aan de start. Onder andere Alexander Kristoff, Jacopo Guarnieri en Sonny Colbrelli zagen het niet meer zitten en besloten om niet meer van start te gaan.

Zes renners kozen al vrij snel het hazenpad. Daarbij geen Nederlanders dit keer. De Belgen Olivier Naesen en Serge Pauwels waren er wel bij. De andere gelukszoekers waren Nils Politt, Alberto Bettiol en de Fransen Anthony Turgis en Thierry Hupond. Het zestal fietste een voorsprong van meer dan acht minuten bij elkaar. Met nog 55 kilometer voor de boeg zette het peloton de achtervolging in.

Opschudding toen Alejandro Valverde viel. De schade viel mee en de Spanjaard sloot snel weer aan bij het peloton. Voorin moesten Hupond en Politt als eersten hun metgezellen laten rijden.

Favorieten testen elkaar

Op de klim spartelde geletruidrager Thomas de Gendt achteraan het uitgedunde peloton. De Belg moest uiteindelijk de rest laten rijden en is zijn gele trui kwijt. Ook voor Sam Oomen ging het te snel. Hij zocht samen met De Gendt zijn eigen tempo op de lastige slotklim en is zijn witte trui kwijt aan Emanuel Buchmann.

Ondertussen schudde Valverde zelf aan de boom. Hij had duidelijk weinig last van zijn valpartij en sprong weg uit de groep der favorieten. Samen met Aru, Valls en Chavez ging hij op zoek naar de leiders. Onder andere Froome, Porte en Bardet sloten even later aan.

Aru voelde zich duidelijk goed en versnelde even later weer. Samen met zijn ploegmaat Jakob Fuglsang raapte hij Bettiol en Pauwels op. Olivier Naesen reed nog even alleen op kop. De Astana-tandem snelde de vermoeide Belg al snel voorbij. Voor Aru ging het nog niet snel genoeg en hij ontdeed zich van zijn Deense ploegmaat.

Nadat Aru als eerste bovenkwam op Mont du Chat kwamen Porte, Froome en Fuglsang weer bij de Italiaan. Froome gooide zich als een steen naar beneden maar geraakte niet weg. In een spannende laatste kilometer versnelde Fuglsang nog maar zonder succes: een sprint met vier zou bepalen wie de zesde rit zou winnen.

Froome zette als eerste aan, maar uiteindelijk sprintte Fuglsang sneller dan zijn metgezellen. De Deen op één. Porte werd tweede, Froome derde.

Richie Porte neemt de gele trui over van Thomas de Gendt en gaat met de beste papieren het slotweekend in. Hij telt momenteel 39 seconden voorsprong op zijn Britse rivaal. Na de tegenvallende prestatie van Froome in de tijdrit wilde de kopman van Sky duidelijk laten zien dat hij in vorm is. Geen twijfel mogelijk,hij is klaar voor de Tour. Ook Porte en Aru maakten indruk. Valverde en Bardet verloren 50 seconden, Contador meer dan een minuut.